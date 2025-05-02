

Ligde geride kalan 33 hafta sonunda 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan İnegölspor, topladığı 38 puanla 12. sırada yer alıyor. Konuk olduğu Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Kulübü SK ise, bu sezon ligde oynadığı 33 karşılaşmada 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak topladığı 62 puanla 4. sırada yer alıyor.



Ligin son maçında her iki takımın teknik direktörünün kadroda yeni isimlere şans vermesi bekleniyor. Genç ve gelecek vaat eden oyuncuların denenmesi için fırsat olan müsabaka için iki takımda son çalışmalarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.



MAÇ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig Beyaz grupta Adana 01 Futbol Kulübü SK - İnegölspor arasında ki karşılaşma 3 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’de Ali Hoşfikirer Stadında oynanacak.