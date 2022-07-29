Galatasaray, Ali Akman'ı 1 yıllığına kiralama konusunda Frankfurt ile anlaşmaya vardı.

Sarı-Kırmızılılar, İnegöllü işadamı Aydın Akman’ın oğlu, rahmetli Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin’in, efsane isim Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman'ı kiralamak için Eintracht Frankfurt'la anlaştı. Geçen sezonu Nijmegen'de kiralık geçiren genç oyuncu, kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray'da teknik heyette yer alan eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman, bu sezon sarı kırmızılı formayı giyecek.

Genç oyuncu geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de kiralık olarak oynamıştı. Akman, hızlı başladığı Nijmegen kariyerinde daha sonra durulmuş ve 32 maçta 6 golde kalmıştı. Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche, "Ali Akman, kiralık transferi için bir kulüple görüşme halinde, ona izin verdik" ifadelerini kullanmıştı.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçı sonrası, Ali Akman için teklif yaptıklarını açıklamıştı. Buruk, "Ön tarafa yönlü oyuncular bakıyoruz. Hem santrfor oynayacak, ikinci forvet, kenarda oynayabilecek oyuncular bakıyoruz. Kadromuzu güçlendirmemiz gerekiyor. Önde de ihtiyacımız var. Ali Akman ile ilgili bir düşüncemiz oldu. Kulüple bu anlamda görüşmeler oldu. Ancak, şu anda net bir şey yok. Türk rotasyonu içerisinde bize destek verebilir." ifadelerini kullanmıştı.