Dernek Başkanı Selami Seymen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Açtığımız bu su kuyusu ile yüzlerce insana temiz ve sağlıklı su ulaştırmanın hem tatlı gururunu hem de tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz. Yönetim kurulumuz ve üyelerimizle birlikte böyle anlamlı bir projeye imza atmaktan onur duyuyoruz.” dedi.

İHH İnegöl İlçe Başkanı Turgay Demir ise, dernek başkanı Selami Seymen ve yönetim kuruluna teşekkür ederek şunları söyledi:

“'Su gibi aziz ol’ kampanyamıza verdikleri kıymetli destekten dolayı T.C. Muharip Gaziler Derneği İnegöl Temsilciliği’ne gönülden teşekkür ediyoruz. Her kuyu bir hayat, her destek bir iyiliktir. Temiz suya ulaşamayan mazlum coğrafyalarda açtığımız kuyular sayesinde binlerce insan sağlıklı yaşama kavuşuyor. Bu destek sayesinde bir coğrafyada daha susuzluk sona erdi.”

İHH olarak şimdiye dek 44 ülkede toplam 14.448 su kuyusu açtıklarını belirten Turgay Demir, “Yüz binlerce insana temiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırdık. Çünkü biliyoruz ki su, insan hayatının temelidir. Bu çabayı sürdüreceğiz.” dedi.

Bu anlamlı proje, hem temiz suya hasret insanların yüzünü güldürdü hem de vefa ve iyiliğin sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi. Gazilerimizin bu örnek davranışı, toplumumuzun yardımseverlik ruhunu en güzel şekilde yansıttı.