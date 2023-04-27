İnegöl'de bıçaklı intiharda flaş gelişme

Akhisar Mahallesinde meydana gelen olayda bıçakla boğazını keserek canına kıymak isteyen gencin, yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Olay Akhisar Mahallesi Öztekin sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Psikolojik tedavi gören genç Muhammet A.(26) intihar kararı aldı. Genç, mutfaktan aldığı bıçakla boğazını kesti. Bir anda kanlar içinde kalan genci gören ailesi, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyatından ardından genç, yoğun bakım ünitesine alındı.

Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

