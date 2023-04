AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Ayhan Salman, İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Başkanı Alper Taban yönetim kurulu üyeleriyle birlikte fabrikalardaki işçileri ziyaret etti.

Ziyarette bir konuşma yapan AK Parti 2. Bölge milletvekili adayı Ayhan Salman “Biz bir dava hareketiyiz. Bizim davamızın sadece Türkiye ile alakası yok. Gönül coğrafyamızda da o davanın güçlü olması, bu davanın ayakta kalabilmesi bize dua eden milyarlarca insan var. Her birinin sorumluluğu bizlerin üzerinde. Dolayısıyla bu duygu ve düşüncelerle bizler meseleye sadece milletvekilinin milletvekili olması, bir siyasi partinin iktidara gelmesi ya da bir kişinin cumhurbaşkanı olmasından çok daha öte bir anlamı olduğunun vakfiyetinde insanlarız. Bizler bu davada sayın cumhurbaşkanımızın, dava arkadaşları onun yapmış olduğu ümmete, millete, tüm coğrafyaya yapmış olduğu her hayrın içinde mutlaka bize de bir hisse düşüyor. Bununda farkındayız. O yüzden bu duygu ve düşüncelerle inşallah bundan sonraki seçim sathı halinde hep beraber çok daha gayretle, kuvvetle, samimiyetle ve ihlasla bu sürecin içerisinde olmanızı ve insanların bu sayede içinde bulunduğumuz davanın idrakine varmasına da vesile olmanızı ben her birinizden rica ediyorum." diye konuştu.

DERNEK ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Ayrıca AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Ayhan Salman, İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Başkanı Alper Taban yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İnegöl Trabzonlular Derneğini ve İnegöl Bayburtlular Yardımlaşma Derneğini de ziyaret ettiler.