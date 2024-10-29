112 Acil sağlık ekiplerinin yaptığı tüm önlemlere rağmen hayata döndürülemeyen genç kız hayatını kaybetti.

Zanlının alkollü olduğu anlaşılmasının ardından polis ekipleri tarafından tutuklandı.

İddiaya göre, Duygu Şahin ile Talip Yıldız arasında bir süredir duygusal yakınlık bulunuyordu. Eğlence sonrası ikili arasında ne yaşandığı henüz bilinmese de olayın bir kıskançlık krizi olabileceği düşünülüyor.

ALKOLLÜ KUZEN GÖZALTINDA

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, katil zanlısı kuzeni gözaltına aldı. Öte yandan Talip Yıldız'ın olay günü alkollü olduğu öğrenildi.