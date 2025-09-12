Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak duruma tepki gösteren Çitli Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk paylaşımın da şu ifadelere yer verdi;

“ÇEVREMİZ BİZİM AYNA'MIZDIR!

Kavaklar Yolu, Çukur Eğlek Mevkii dere kenarını İnegöl Belediyemiz defalarca temizlemesine rağmen maalesef manzara yine aynı: ÇÖP!

Sevgili hemşehrilerim,

Belediyemiz her defasında fedakârca gelip temizliyor. Ancak siz çöplerinizi gelişigüzel atmaya devam ettikçe bu kısır döngü bitmeyecek. Attığınız her poşetin, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımız tarafından yenilip ölümlerine sebep olabileceğini hiç mi düşünmüyorsunuz? Ya da o çöplerin yangınlara yol açıp etrafımızdaki bahçeleri, doğamızı yok edebileceğini?

Bir imza atıyorsunuz aslında: çöpünüzle imzanızı bırakıyorsunuz!

Oysa İnegöl Belediyemiz 153 hattına başvurduğunuzda çöplerinizi ücretsiz topluyor. İnşaat molozlarınızı bile cüzi bir ücretle evinizden alıyor. Yani bahaneniz yok!

116 mahallesiyle dev bir yükün altından kalkan Belediyemizin işi sadece Çitli’nin çöplerini almak değildir. Biz muhtarlık olarak Çitli’mizi güzelleştirmeye, temiz tutmaya ant içtik. Ancak bu mücadelede bizleri sabote eden bazı kişiler, maalesef çevremizi kirletmeye devam ediyor.

Bu yüzden diyoruz ki: YETER ARTIK!

Çöplerinizi gelişigüzel atarak hem çevremizi hem doğamızı hem de Çitli’mizin adını kirletmeyin. Bundan sonra atanların isimlerini halkımızdan istiyorum. Gördüğünüz halde susmayın! Çünkü bu sorumsuzluğun artık cezası olmalı.

İnegöl Belediyemizden ricamızdır: Bu bölgeye kamera ya da foto kapan yerleştirilerek çöp atanların tespiti ve cezai işlem uygulanması sağlansın.

Unutmayın; biz istemeyiz ama bazen bazı şeylerin sonu ceza ile gelmek zorundadır.

Çitli’miz için, doğamız için, geleceğimiz için artık sorumluluk alma vaktidir.”

