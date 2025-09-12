Trafiğin ortasında yaşanan kavga, diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Ankara Yolu üzerinde, yol verme meselesi nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Araçlarını yol ortasında durduran taraflar, tartışmanın büyümesiyle kavgaya tutuştu. Trafiğin kilitlenmesine neden olan olayda çevredekiler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen bekçi ve polis ekipleri taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA