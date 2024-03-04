Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu kapsamında, Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,öğrencileri Almanya ve İtalya'ya giden lise öğrencileri stajlarını tamamladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada,

"2020-1-TR01-KA102-088557 numaralı "Güçlü İstihdama Adım Adım, Şimdi Avrupa'dayım" isimli projesiyle hareketlilik faaliyetlerini tamamladık. 16 öğrencimiz, 4 refakatçi öğretmenimiz eşliğinde;

CNC 2000 GmbH (Almanya)

CMS SNC (İtalya)

Mekanik Bakım ve Onarım Konusunda ki 4 haftalık iş temelli öğrenme faaliyetlerini başarıyla tamamladı.

Bu sürede bizlere destek olan, rehberlik eden Türkiye Ulusal Ajansına teşekkür ederiz." denildi.