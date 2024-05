İnegöl'de eğitim sendikaları, İstanbul'da bir özel lisede öğrencisi tarafından öldürülen İbrahim Oktugan için Eğitim sendikaları, eylem kararı alarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Eğitim- Sen İnegöl Başkanı Güven Taş açıklamasında” İstanbul'un Eyüp ilçesinde bulunan özel bir okulda müdür olarak görev yapan emekli öğretmen İbrahim Oktugan'ın bir öğrencisi tarafından öldürülmesi

hepimizi derinden üzmüştür.

Toplum olarak hayatımızın her aşamasında evde, sokakta, iş yerlerinde

her gün karşı karşıya kaldığımız şiddet olgusu, okullarımızı da sarmalamış,

eğitim emekçilerini de şiddetin hedefi haline getirmiştir. Son olarak bugün

İstanbul'da yaşandığı gibi ölümle sonuçlanan ağır sonuçların ortaya çıkmasına

neden olmuştur. Türkiye'nin her yerinde eğitim kurumlarında birbirine benzer

şekillerde eğitim emekçilerini hedef alan şiddet olaylarının yaşanması, şiddetin

arkasındaki nedenlerin ortaya çıkarılmasını, eğitim kurumlarında eğitim

emekçilerinin can güvenliğinin sağlanmasını gerektirmektedir.

Bugün bir eğitim emekçisini hayattan koparan ne basit bir öfke krizi, ne

failin öğrenci ya da veli oluşu, ne de öğrencinin uyruğu ile ilgilidir. Esas olarak

eğitim sisteminin tüm başarısızlığının nedeni olarak öğretmenlerin gösterilmesi,

ayrıca eğitimde yaşanan tüm sorunlara çözüm üretmek yerine öğretmeni ve

idarecileri veli ve öğrenci karşısında tek muhatap olarak bırakılması, bugün

yaşananlara zemin oluşturmuştur.

Okullarda yaşanan şiddetin ve öğretmenlere yönelik saldırıların önlenebilmesi,

öncelikle her fırsatta öğretmenleri, eğitim emekçilerini hedef haline getiren

uygulamalara son verilmesinden geçmektedir. Okulda şiddet olaylarının durması

için Milli Eğitim Bakanlığını acilen harekete geçmeye ve önlem almaya

çağırıyoruz. Yıllardır yaptığımız tüm uyarılara rağmen alınmayan önlemler nedeniyle dün 40

yılını çocukların eğitimine adamış bir öğretmen arkadaşımızı, kaybetmiş

olmanın derin üzüntüsünü yaşıyor, İbrahim Oktugan öğretmenimizin ailesi başta

olmak üzere tüm meslektaşlarımıza ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ