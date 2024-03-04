Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig’inde Bozüyük’ü başarıyla temsil eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, 1. lige yükselme maçlarının finallerini namağlup tamamlayarak 1. lige yükselmeyi başardı.

Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanan maçı Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve Bozüyüklü voleybolseverler büyük bir heyecanla izledi. Sezon boyunca başarılı performanslarıyla kendilerinden söz ettiren “Bizim Kızlar” final grubundaki maçlarını da namağlup tamamladı. Her maçta üstün bir oyun sergileyen “Bizim Kızlar” finalde ilk olarak karşılaştığı Beykoz Belediye Spor’u 3-2, ardından Aksaray 1989 Spor’u 3-1 yendi. Son maçını Kapaklı Site Voleybol Takımı ile oynayan “Bizim Kızlar” ilk seti (25-18), ikinci seti (25-21) ve üçüncü seti (25-22) alarak maçı 3-0 kazandı. Bozüyüklü taraftarlar “Bizim Kızlar”ı 1.lige yükselme maçlarının yapıldığı Eskişehir’e Bozüyük Belediyesi’nin ücretsiz otobüsleri ile gelerek yalnız bırakmazken her maçta yaptıkları yoğun tezahüratlarla “Bizim Kızlar”ın moral kaynağı oldular.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu galibiyetle biten maçın sonunda yoğun tezahüratlar eşliğinde sahaya inerek şampiyonluğunu ilan eden “Bizim Kızlar”ı ve teknik heyeti tebrik etti. “Bizim Kızlar”ın şampiyonluk ve 1. lig sevincini paylaşan Başkan Bakkalcıoğlu takım ile birlikte tribünlerdeki coşkulu taraftarları selamladı. Maçın ardından yapılan kupa töreninde Beykoz Belediye Spor grubunun 2.si olarak 1. lige çıkmaya hak kazanarak kupasını alırken hemen ardından grubunu lider ve namağlup tamamlayan “Bizim Kızlar” şampiyonluk kupasını alarak 1. lige yükseldi. “Bizim Kızlar”ın şampiyonluğu ve 1. lige yükselmesi takım ve taraftarlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Taraftarların 1. lig sevinci tribünlerden spor salonu dışına taştı ve taraftarlar coşkulu tezahüratlarla “Bizim Kızlar”ın sevincine ortak oldular.