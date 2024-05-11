Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ve Öğrenci Dekanlığı iş birliğinde 10 Mayıs Psikologlar Günü’nde düzenlenen etkinlikte, “Geçmişten Günümüze Psikoloji” pek çok açıdan ele alındı. Türkçe ve İngilizce olarak, Büyük Kütüphane Salonu’nda düzenlenen etkinlik, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Etkinlikte; psikoloji tarihi ve günümüze kadar olan evrimini, temel kavramları, önde gelen isimleri ve önemli teorileri içeren konular ele alındı. Tüm gün süren etkinliğin Türkçe oturumunda Uzm. Psikolog Ülkem Karakaş, Psikiyatrist Dr. Zeki Öznaçar, Doç. Dr. Meryem Karaaziz, Dr. Bingül Harmancı, Uzm. Psikolog Bade Yaya, Doç. Dr. Hande Çelikay yer aldı. İngilizce oturumda ise Doç. Dr. Ezgi Ulu, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Buran, Yrd. Doç. Dr. Gloria Manyeruke, Uzm. Psikolog Noora Rahmani ve Uzm. Psikolog Nesrin Cambaz sunumlarıyla yer aldı.

Moderatörlüğünü Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fahriye Balkır’ın üstlendiği etkinliğin açılış konuşmasını Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkulgerçekleştirdi.

Farklı disiplinlerden uzmanlar psikolojiyi her yönüyle ele aldı

Türkçe oturumda, Uzm. Psikolog Ülkem Karakaş, psikolojinin doğuşunu ve gelişim sürecini ele aldı. Psikiyatrist Dr. Zeki Öznacar psikanalitik psikoterapide tekrarlama zorlantısını incelerken, Doç. Dr. Meryem Karaaziz, Carl Gustav Jung’un kuramı olan Analitik Psikoloji’yi açıkladı. Dr. Bingül Subaşı günümüzde çağdaş psikolojinin uygulamalı ve deneysel alanlarını ele aldı. Uzman Psikolog Bade Yaya ise bilişsel davranışçı terapilerin üçüncü kuşak yaklaşımlarını ve terapi süreçlerini anlattı. Doç. Dr. Hande Çelikay, De Shazer ve Berg’in öncüsü olduğu Çözüm Odaklı Terapi’nin varsayımlarını, kuramını ve uygulama tekniklerini paylaştı.

İki dilde etkinliklerle birçok konu ele alındı

İngilizce Psikoloji Bölümü tarafından İngilizce olarak gerçekleşen oturumda ise; Doç. Dr. Ezgi Ulu çocuk terapisinde yenilikçi yaklaşımları ele aldı. Uzm. Psikolog Noora Rahmani ergenlik dönemini ve yaşanan karmaşaları anlattı. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Buran, psikolojide teknoloji kullanımını hakkında bilgiler verirken Uzm. Psikolog Nesrin Cambaz, belirli bir bozukluğa odaklanmak yerine, farklı bozuklukları etkileyen ortak süreçleri ve özellikleri anlattı. Yrd. Doç. Dr. Gloria Manyeruke ise yapay zekanın psikolojide kullanımının artı ve eksi yönlerini ele aldı. Tüm oturumlar, soru-cevap bölümü ile son buldu.

Öğrencilerimize geniş bir perspektif sunmayı amaçladık

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türkçe Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meryem Karaaziz, “Psikoloji bilimi, insan zihninin karmaşıklığını ve davranışlarının çeşitliliğini anlamaya yönelik derin bir çaba içerisinde. Psikologlar, insanların zihinsel sağlığına, duygusal refahına ve ilişkilerine yönelik destek sunarlar. Bu, bireylerin daha sağlıklı ve tatmin edici bir yaşam sürmelerine yardımcı olurken, toplumun genel refahını da artırır. Düzenlediğimiz bu etkinlikle öğrencilerimize bu kavrayışı güçlendirecek geniş bir perspektif sunmayı amaçladık” dedi.

Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Doç. Dr. Ezgi Ulu ise psikologların sadece yetişkinler açısından değil çocukların ruhsal olarak sağlıklı gelişiminde önemli bir rol oynadıklarını vurgulayarak, “Çocukluk; fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda birçok gelişim sürecini içerir. Bu süreçte; genetiğe, öğrenmeye ya da çevresel faktöre bağlı bazı psikolojik problemler yaşanabilir. Çocuğa, sorunlarıyla baş etme sürecinde psikolog olarak birçok farklı terapi yöntemiyle yardımcı olabiliriz. Bilişsel davranışçı terapi, oyun terapisi, sanat terapisi, hayvan destekli terapi bunlardan sadece bazılarıdır” bilgilerini verdi.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: “Psikologlara olan ihtiyaç, toplum içerisinde normalleşmeli”

Etkinliğin açılışında konuşan Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Psikologların toplum sağlığında oynadığı kritik rolü vurgulamak, onların mesleklerini yaparken dikkat etmeleri gereken konuları tartışmak ve psikoloji eğitiminin önemini anlamak için bu etkinlik gerçekten değerli bir fırsat” dedi. Psikologların, mesleklerini yaparken bir dizi önemli sorumluluğa uymaları gerektiğini de vurgulayan Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, mesleki etik kurallara vurgu yaptı. Hasta gizliliğinin psikolojik tedavi sürecinin en önemli etik ilkesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkul, “Psikologlar, her bir bireyin benzersiz ihtiyaçlarını anlayarak, her birine kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunmalıdır” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim alan psikolog adaylarına, teorik bilginin yanında pratik beceriler kazanmaları için gereken ortamı sağladıklarını söyleyen Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Bu etkinlik, geleceğin psikologları ile tecrübeli meslek profesyonellerini bir araya getirmesi açısından da son derece önemliydi. Etkinliğimize katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun” dedi.