Bursa’nın İnegöl ilçesinde Bakmaca Dede Şenlikleri’nde freni patlayan traktör, park halindeki kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçtan fırlayan sürücü, traktörün üzerinden geçmesi sonucu yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi’ndeki Bakmaca Dede Şenlikleri alanında meydana geldi. Mehmet K. (53) idaresindeki 16 PR 164 plakalı traktör yokuş aşağı indiği sırada frenleri patladı. Kontrolden çıkan traktör, park halindeki kamyonete çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü Mehmet K.’nın üzerinden traktör geçti. Şenliğe katılanların saniyelerle kurtulduğu kazada yaralanan traktör sürücüsü, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.