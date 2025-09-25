Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki otizmli ve özel yetenekli Ali Doğan, Adana Uluslararası Sanat Fuarı’nda yüzlerce sanatçı arasında eserleri sergilenen tek çocuk sanatçı olarak öne çıktı. Genç yaşına rağmen sergilere kattığı yüksek enerji ve kendine özgü ifadeleriyle sanatseverleri etkileyen Ali, İnegöl'e büyük bir gurur yaşattı. Sanat çevreleri ise Ali Doğan’ı “yaşının çok ötesinde bir yetenek” olarak tanımlıyor; sergilerdeki sıra dışı duruşu ve stereotipik hareketleriyle hem şaşırtıyor hem de hayranlık uyandırıyor.

Ali Doğan’ın resimlerinde en çok öne çıkan tema hayvanlar olurken; genç sanatçı, keçi ve koyun yavrularını biberonla besleyip sevdikleri otları araştırarak onlara özel ilgi gösteriyor. Bu sevgisini tuvale yansıtan Ali, “Onları resmetmek bana mutluluk veriyor” sözleriyle duygularını ifade ediyor.

Hayal gücüyle de dikkat çeken Ali, gelecekte kutup ayısı veya goril babası olmak istediğini söylüyor. Bu isteğini ise şöyle açıklıyor:

“Çünkü onların çocuklarına daha fazla sevgi gösterdiklerini ve daha iyi ebeveyn olduklarını düşünüyorum.”

İnsanlık tarihine de ilgi duyan Ali, özellikle savaşların ve çocuklara verilen zararların kendisini derinden etkilediğini belirtiyor. Resimlerinde barış, doğa sevgisi ve umut temasını ön plana çıkarmayı hedefleyen genç sanatçı, sanat anlayışını şu sözlerle özetliyor:

“Ben kimseye benzemek istemiyorum. İçinizden biri değilim, sadece kendim olmaya çalışıyorum”

Ali Doğan, sadece fuarlarda değil, sosyal medyada da ilgi çekiyor. Resim yaparken çektiği videoları ve çalışmalarını @bluegorillaarts adlı Instagram hesabında paylaşıyor.