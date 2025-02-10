Türkiye Dağcılık Federasyonu 2025 faaliyet programında yer alan Buz Tırmanış Lider (A) ve Hız Türkiye Şampiyonası 08-09 Şubat 2025 tarihlerinde Erzurum’da yapıldı. Palandöken Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen Ice Park Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonasına yurt genelinden ilgi yoğun oldu. Palandöken’de bulunan Türkiye’nin ilk ve en büyük buz tırmanış alanı olan, 20 metre yükseklik ile 150 metre genişliğe sahip yapay buz duvarında 2 gün süren organizasyona 10 farklı ilden 60 sporcu katılım sağladı.

İnegöl’den de İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı antrenörü Bülent Aktaş ile dağcılık branşı sporcusu Metin Yazıcı Türkiye Şampiyonasında şehri ve kulübü temsilen yerini aldı.

İnegöl Belediyespor Kulübü Dağcılık Antrenörü Bülent Aktaş, katıldığı şampiyonada sergilediği performansla dikkat çekti. Buz tırmanışına bölgesel olarak daha yatkın olan Erzurum ve civar bölgelerden katılan rakiplerine karşın Bursa bölgesinde buz tırmanış alanı olmamasına rağmen büyük bir başarı gösteren Bülent Aktaş, Büyük Erkekler Lider kategorisinde 23 rakibi arasında Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Bülent Aktaş’ı sıralamada 2’nci olan Trabzon ilini temsil eden Atilhan Sancak ile 3. Olan ve Erzurum’u temsil eden Mahmut Said Durak takip etti.