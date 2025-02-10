Kardal, “Bizim için çok önemli bir maçı daha geride bıraktık. Mutlak kazanmamız gereken bir maçtı ve kazandığımız için mutluyuz. Bugün mücadelenin yanında, hücum geçişlerinde ne yaptığını bilen daha iyi oyun gücü olan bir takım vardı. Çok fazla net pozisyonlara girdik, değerlendiremedik. Çalışmalarımızın etkilerini ufak ufak görüyoruz. Oyuncularımız hafta içi antrenmanlarda bu galibiyetin sinyallerini veriyordu. Bazen merdiven çıkarken bir adım geri düşmek daha güçlü ilerlemenizi sağlar bizimde geçen hafta deplasmanda aldığımız şanssız mağlubiyet daha güçlü dönüş yapmamızı sağladı. Bu haftayı geride bırakıp hafta sonu oynayacağımız zorlu deplasman maçına odaklanıp çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Bülten