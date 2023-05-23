Şanlıurfa da pamuk yüklü tırın devrilmesi sonucu ağır yaralanan İnegöllü sürücü hayatını kaybetti.

Kaza Viranşehir- Kızıltepe karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suat Uçkun’un kullandığı 16 AGE 109 plakalı pamuk balyası yüklü tırın seyir halindeyken virajı alamayarak bariyerlere çarpması sonucu devrildi. Tırın dorsesinde bulunan pamuk balyaları yola savrulurken sürücü ise tırın kabininde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırın içinde sıkışan sürücünün sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan sürücü Suat Uçkun sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan sürücü Suat Uçkun doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.