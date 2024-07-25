Sanayi şehri İnegöl’ün yatırıma uygun bir yerleşim alanı görülmesi ilçede farklı sorunların yaşanmasına neden oldu. İnegöllüler son 30 yıllık gelişimin sonucunda resmen kiracı kaldı.

İnegöllüler dünyaya ürün satma derdine düşerken, ülke genelinde yatırım fırsatı kollayan binlerce kişi, bölgede bol bol arsa topladı. Kimileri ise özellikle sanayi alanlarında ki satılık imalata uygun işyerlerini ve yine satılık mağazaları almaya başladı.

Özellikle mobilya alanında gece gündüz demeden çalışan esnaflar, dünyaya mal satma derdine düşerken, yıllar sonra ortaya çıkan tablo ise oldukça dikkat çekici.

İşlerini büyüten İnegöllü sanayiciler, üretim alanlarını büyütmek istediklerinde yeni yer arayışlarına başladılar. Daha büyük alan kiralama girişimleri yapıldığında kiralık olan alanların İnegöl’de yaşamayan farklı isimlere ait olduğu anlaşılmaya başlandı.

Aynı durum İnegöl’de ki mobilya AVM’lerinde de görüldü. Yeni mobilya mağazası açmak isteyenler kiralama yapmak istediklerinde yerlerin İnegöl dışında yaşayan kişilere ait olduğunu görmeye başladı.

Yaşanan bu gelişmeler, iş dünyasında “İnegöllüler İnegöl’de Kiracı Kaldı” söylemlerine yol açtı.

Arsa fiyatları ile işyeri kiralarının astronomik boyutlara ulaşmasının bir nedenin de bu olduğu konuşuluyor.

İŞ DÜNYASI NELER İSTİYOR?

İnegöl’ün sanayi alanında önlemeyen büyümesi devam ederken, konuşulan farklı şeylerde var elbette. Mesela Şehrin düzensiz bir şekilde büyüdüğü, İnegöl’ün doğu ve batı aksında yatırımların sanayiye yönelik olmasından dolayı şehrin sanayinin tam ortasında kaldığı da yine eleştiriler arasında.

Sanayileşmenin 2. İhtisas Organize Sanayi Bölgesi gibi gelişime ve büyümeye açık doğru alanlarda yapılması, yeni ucuz arsalar üretilmesi ve bu arsalara fabrika yapımı noktasında teşvik verilmesi de iş dünyasının en büyük talepleri arasında.