Türkiye’ye döndükten sonra partisinin Bursa İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Atmaca, yolculuğun başlangıcından İsrail askerlerinin müdahalesine kadar geçen süreci detaylarıyla anlatarak, gemide yaşanan insanlık dışı muameleyi gözler önüne serdi.

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Vicdan Gemisi yolculuğuna çıkarken karşılaşabilecekleri tüm risklerin farkında olduklarını belirtti. Zorlu bir sürece adım attıklarını söyleyen Atmaca, bu tür bir yardım girişiminin ilk kez yapılmadığını ve Gazze’ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıktıklarını ifade etti. Gemideki herkesin barış, insanlık ve vicdan duygusuyla hareket ettiğini vurguladı.

Sekiz gün süren yolculuğun sonunda İsrail donanmasının müdahalesiyle karşılaştıklarını anlatan Atmaca, yaklaşık 15 bot, üç savaş gemisi ve üç helikopterin gemiye yaklaştığını belirtti. Önce helikopterlerden askerlerin indirildiğini, ardından botların yanaştığını aktaran Atmaca, gemide 92 kişi bulunduğunu, bunların 26’sının mürettebat ve 3’ünün milletvekili olduğunu söyledi. Limana varıldığında yaşananların fiziksel olmaktan çok psikolojik olarak yıpratıcı olduğunu dile getirdi.

İsrail limanına vardıklarında maruz kaldıkları muameleyi detaylandıran Atmaca, “Teker teker aşağıya indirildik. Ellerimiz arkadan tutuldu, başlarımız eğdirildi. Özellikle Avrupalı katılımcılara daha sert davranıldı. Yaklaşık iki saat boyunca dizüstü bekletildik. Düzen içinde oturmayanlara müdahalede bulunuldu, bazı kişilerin kelepçeleri takıldı, gözleri bağlandı” dedi.

Atmaca, sorgulama sürecinde yapılan aramaların oldukça detaylı şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Her birinin 20 ila 25 masa arasında farklı noktalarda sorgudan geçirildiğini söyleyen Atmaca, üzerlerinin ve çantalarının defalarca arandığını ifade etti. Elektronik eşyalarından sigaralarına kadar birçok eşyaya el konulduğunu aktaran Atmaca, toplamda yaklaşık 15 kez arandıklarını ancak çıplak arama yapılmadığını dile getirdi.

Açıklamasının sonunda Türkiye kamuoyuna teşekkür eden Atmaca, Gazze’ye yönelik insani yardım çabalarının devam edeceğini vurguladı:

“Biz oradaydık, ama bizimle birlikte orada olmak isteyen milyonlarca insan vardı. Bu vicdani mücadele devam edecek.”