Yılbaşı öncesi kimi vatandaşlar eğlence mekanlarına giderek yeni yıla girerken, kimi vatandaşlarda acilde yeni yıla girdi. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı son günlerde salgın nedeniyle hasta olan birçok vatandaş yoğunluk nedeniyle yeni yıla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine girdi.

İnegöl'de sağlık çalışanları 2024 yılına hastalara hizmet ederek girdi. İnegöl Devlet Hastanesi çalışanları yeni yıla aileleriyle beraber girmek yerine çalışmaya devam etti.

Hastanedeki sağlık çalışanları, tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.