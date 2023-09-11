742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi.

İnegöl Ertuğrulgazi Derneği de çadır kurarak şenliklere renk kattı.

İnegöllülerin çadırına siyasetçi akını oldu.

İnegöl Ertuğrulgazi Derneği Başkanı Ahmet Bozan, "ERTUĞRULGAZİ yi anma Söğüt şenliğinde meclis başkanı sayın Numan kurtulmuş bey bizleri onurlandırmıştır. İnegöl'e selamlarını iletmemizi istemiştir. AK parti Bursa Milletvekili sayın Ayhan Salman bey ile birlikte hoş sohbetimiz olmuştur. Önceki dönem Enerji Bakanı Bilecik Milletvekili sayın Fatih Dönmez de çadırımızı onurlandırmıştır." dedi.

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