Ortakçı Orhaniyespor Voleybol Takımı Altyapı seçmelerine başladı.

Altyapı seçmeleri ile ilgili açıklamada bulunan Ortakçı Orhaniyespor Voleybol Takımı Altyapı Sorumlusu Zeynel Parlak " Kız çocuklarımızı salon sporlarına yönlendirmek spor ile yaşam bulmalarını sağlamak adına çıktığımız yolda hayalimiz büyümeye devam ediyor. Ortaöğretim kısmında 10 alt yapı sporcumuzu Okyanus Kolejinin desteği ile tam burslu olarak akademik olarakta gelişmelerine katkı sağlıyoruz, Lise grubunda 7 öğrencimiz Devrim Kosova kolejinin desteği ile akademik olarak gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Hepsi Voleybol Antrenör belgeli 5 Hocamız ile alt yapı çalışmalarımızı profesyonel bir nitelik kazandırdık, şimdi kentimizden milli voleybolcular çıkarmak için 16/17 Eylül (Cumartesi-Pazar)

Saat: 15/ 17 arasında gerçekleştireceğimiz 2010-2011-2012-2013-2014 yaş grubundaki kızlarımızın katılabileceği voleybol seçmelerimize kızlarımızı bekliyoruz." Dedi

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