Hazırlık kampını tamamlayan temsilcimiz İnegölspor, hafta sonu oynanacak olan 24 Erzincanspor hazırlıkları için idmanlara başladı.

Bordo Beyazlı temsilcimiz İnegölspor 27 Ağustos Pazar günü saat 20.00’da, 13 Şubat Şehir Stadı’nda 24 Erzincanspor’a konuk olarak sezonu açacak.

TAKIMDA SAKAT VE CEZALI YOK

İnegölspor tam kadro ile 24 Erzincanspor hazırlıklarına başlarken, takımda sakat oyuncu ve cezalı oyuncunun olmadığı açıklandı.

GÜZEL VE TECRÜBELİ KADROMUZ VAR

Hazırlık kampının olumlu geçtiğini ifade eden İnegölspor teknik direktörü Murat Yoldaş “Hazırlıklarımız gayet olumlu geçti. Öncelikle maç haftasındayız hayırlı uğurlu olsun inşallah. Güzel bir kamp dönemi geçirdik, lige hazır bir şekilde gireceğiz. Yeni bir takımız, birbirine alışmaya çalışan güzel tecrübeli bir kadromuz var. Bu takım oturması biraz zaman alacaktır ama en azından mücadele olarak yerinde kalacağımızı düşünmüyorum. “

YENİ BİR TAKIMIZ

Yeni bir takım olduklarını beliren Yoldaş “Yeni bir takım olduğumuz için oyuncularımız ile parça parça oynadık çünkü herkese eşit şans vermeye çalıştık. En iyi kadroyu oluşturabilmek adına görmek istediğimiz oyuncular var denemeler yaptık. “

UYUM SORUNU OLACAĞINI SANMIYORUZ

Oyuncuları ile alakalı uyum sorunu olmayacağını ifade eden Yoldaş “Oyuncularım ile alakalı uyum sorunu olacağını sanmıyorum. Birbirleri ile oynadılar, karşılıklı oynadılar aynı takımdan gelen oyuncularımız var. Kamplar hazırlık maçları zaten oyuncuların birbirleri ile kaynaşmaları birbirleri ile daha iyi iletişim kurmaları için var. “

SAHADA HERKES AYNI MÜCADELEYİ VERECEK

Futbolun dilinin bir olduğunu sahada herkesin aynı mücadele vereceğini söyleyen Yolda “Futbolun dili bir sahada herkes aynı mücadeleyi verecek aynı hedef için oynayacaklar. Bunu da gayet iyi de yapacaklarını düşünüyorum ama dediğim gibi futbol olarak hem de mantalite olarak birbirlerini tanıma açısından biraz daha zamana ihtiyacımız var.” Sözleri ile cümlelerini tamamladı.

İbrahim Uslu