İnişli çıkışlı performansıyla taraftarlarını şaşırtmaya devam eden İnegölspor, grupta şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden Anagold 24 Erzincanspor karşısında sürpriz peşinde.

Şu ana kadar oynadığı 7 karşılaşmadan 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 9 puanla ligde 11. sırada yer alan temsilcimiz, bu maçlarda rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Bordo Beyazlılar deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmanın 1’ni kazanırken 2’sinden ise mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 2 gol ekip, kalesinde ise 4 gol gördü.

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR NASIL BİR TAKIM?

2. Ligin en deneyimli takımlarından biri olan Anagold 24 Erzincanspor ise, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Averajla 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Kastamonuspor ile Beykoz Anadolu’nun sadece 2 puan gerisinde olan ekip, şu an 14 puanla play-off hattında yer alıyor.

Geride kalan 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Doğu Anadolu temsilcisi, bu maçlarda 12 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

24Erzincanspor kendi sahasında oynadığı 3 karşılaşmanın 2’sini kazanırken 1 maçta ise berabere kaldı. Bu 3 karşılaşma rakip fileleri 4 kez havalandıran ekip, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Grubun en çok gol atan ve en az gol yiyen takımları arasında dikkat çeken Anagold 24 Erzincanspor, 24.7’lik yaş ortalamasına sahip.

MAÇ NE ZAMAN?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. Hafta karşılaşmasında 24Erzincanspor-İnegölspor arasında ki mücadele 20 Ekim Pazar günü saat 16.00’da Erzincan 13 Şubat Stadında start alacak.