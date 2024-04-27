Devre arasında yaptığı transferle güçlenen İnegölspor, son hafta deplasmanda oynadığı Isparta 32 Spor ile berabere kaldı. Sahasında Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor’u ağırlayacak olan Bordo Beyazlı ekip, mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor.

Şu ana kadar oynadığı 34 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan bordo beyazlı ekip topladığı 48 puanla ligde 8. sırada yer alıyor. İlk yarıda İnegölspor, deplasmanda oynadığı Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor maçında 3-3 berabere kalmıştı.

Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor, 38 puanla ligde 13. sırada yer alıyor.

MAÇ SAATİ BELLİ OLDU

İnegölspor ile Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor arasındaki müsabaka 28 Nisan Pazar günü saat 15.00’te İnegöl İlçe Stadın da oynanacak.

Muhabir: İBRAHİM USLU