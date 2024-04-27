Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Zeynep Becan ve Nihat Tokat oylarını kullandı.
Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılıyor. Divan üyeleri, sandık başında sıraya girerken; başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Zeynep Becan ve Nihat Tokat da oylarını kullandı. Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00’te sona erecek.
Göreve gelecek yüksek divan kurulu başkanı 3 yıl başkanlık koltuğunda oturacak.
Kaynak: iha