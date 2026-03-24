Geride kalan 25 hafta sonunda 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyan İnegöl Kafkasspor, topladığı 50 puanla grubunda liderlik koltuğunda oturuyor.

Geçtiğimiz hafta grubun favori ekiplerinden biri olarak gösterilen Çorlu1947 takımını kendi saha ve seyircisi önünde 3-2 yenmeyi başaran Yeşil Siyahlılar, ligde kalan son 5 haftaya en şanslı takım olarak girdi. Teknik Direktör Hasan Uğur Kardal’ın talebeleri, ligde kalma mücadelesi veren İnkılapsor’la sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak.

İNKILAPSPOR NASIL BİR TAKIM?

Bu sezonun dikkat çeken takımlarından biri olan İnkılapspor, 25 maçın 14’ün de berabere kaldı. Ligde sadece 5 galibiyet alan İstanbul temsilcisi 6 maçta ise yenildi. Topladığı 29 puanla küme düşme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alan İnkılapspor, ligin ilk yarında İnegöl’de oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kalarak 1 puan almayı başarmıştı.

Geçtiğimiz hafta Galata SK’yı deplasmanda 1-0 yenerek 8 hafta sonra galibiyetle tanışan İnkılapspor, ligde ise 7 haftadır yenilmiyor. 25 maçta rakip filelere 19 atan, kalesinde ise 26 gol yiyen İnkılapspor, gol yollarında zorlansa da katı defans hattıyla da başarılı bir performans ortaya koydu.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

TFF 3. Lig 1. Grup 26. Haftasında İnkılapspor-İnegöl Kafkasspor arasında oynanacak olan lig maçı 25 Mart Çarşamba günü saat 16.00’da Ümraniye Ömer Stadyumunda oynanacak.