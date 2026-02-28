Stat: İnegöl İlçe
Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Volkan Esen, Erkan Akbak
İnegölspor: Emre Şeker, Ahmet Özkaya(Dk 88 Mete Sevinç) İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan(Dk 88 Hasan Alp Altınoluk) Hüseyin Afkan(Dk 76 Taha Cebeci) Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun( Dk 76 Özcan Aydın) Enes Yılmaz
Bucaspor 1928: Muhammed Furkan Şanlı, Muzaffer Buğra Hotur, Emir Bilgin(Dk 46 Arda Koca) Buğra Çiçek(Dk 59 Ali Pervanlar) Doğan Çamlı, Osman Işıklı, Berke Örer(Dk 80 Ahmet Geçgel) Oğuz Taylan Caner, Yağız Mete Daş(Dk 46 Burak Bozkuyu) Umut Hepdemirgil(Dk 46 Dorukhan Dülger) Mecit Sercan Derniz
Sarı kartlar: Yusuf Tursun(İnegölspor)
Kırmızı kart:
Goller: Taner Gümüş, Yasin Ozan, Doğan Çamlı(KK), Hasan Alp Altınoluk (İnegölspor)
Maçtan önemli dakikalar
12'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Taner'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
45'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Yasin'in vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
84'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Taner'in vuruşu rakip Doğan'a çarparak gol oldu. 3-0
88'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Hasan Alp'in vuruşu ağlarla buluştu. 4-0