3. Lig 1. Grupta bugün oynanan karşılaşmalarda Galataspor, şampiyonluk mücadelesi veren Etimesgut SK’yı sahasında 3-1 yenerken, şampiyonluğun diğer adayı olan Küçükçekmece Sinopspor ise Yalova FK deplasmanında 0-0 berabere kalarak 2 puan bıraktı.

Küçükçekmece Sinopspor aldığı beraberlik sonrası maç fazlasıyla 44 puana yükselerek 2. Sıraya yükselirken, Etmesgut SK ise aldığı mağlubiyetle 41 puanda kalarak 5. sıraya geriledi.

Grupta 45 puanla lider olan İnegöl Kafkasspor, yarın kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Polatlı1926 takımını yenmesi durumunda gruptaki 2 takımla olan puan farkını açmış olacak

Grupta ayrıca liderlik mücadelesi veren diğer takımlardan Bursa Yıldırımspor, kümede kalma mücadelesi veren diğer Bursa temsilcisi Nilüfer FK’yı konuk ederken, Çorluspor ise Beykoz İshaklı SF deplasmanında olacak.