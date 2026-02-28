TFF 2. lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bursaspor, ligin 26. haftasında 68 Aksaray Belediyespor ile Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda ağırladı.

Maçtan Önemli Dakikalar

19' Bursaspor golü buldu ve öne geçti. Bu dakikada Halil Akbunar sağ kanattan son çizgiyi indi. Kestiği topa kale sahasında sadece dokunması kalan Ertuğrul İdris Furat ayak içi ile topu filelerle buluşturdu.

36' Bursaspor farkı üçe çıkardı. Bu dakikada yine hızlı gelişen atakta orta sahada topla buluşan Emir Kaan Gültekin ceza sahasının içerisine gelen kadar topu sürdü. Ardından kafasını kaldıran Emir Kaan penaltı noktasında boşta bulunan İlhan Depe'yi topla buluşturdu. İlhan'ın yavaş vuruşunda top filelerle buluştu.

68' Gelişen kontra atakta topla buluşan Ertuğrul İdris Furat ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleciyi de geçerek topu boş ağlara gönderdi.

79' Bursaspor farkı beşe çıkardı.

89' Bursaspor ilginç bir gole ulaştı. Kale çizgisinde en son topu filelere iten Ertuğrul İdris Furat oldu ve topu ağlarla buluşturdu.