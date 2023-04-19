Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede, Çorum Futbol Kulübü’ne galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Orhan Aktaş (kendi kalesine) ve 63. dakikada Suat Kaya attı. İnegölspor 45 dakika 10 kişi oynayan rakibi karşısında gol bulamadı ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Temsilcimiz bu mağlubiyet sonrası 35 puanla 16. sırada kalırken, Çorum FK ise Şanlıurfaspor'un BAY olarak geçtiği haftada kazanarak 66 puanla liderliğe yükseldi.

İnegölspor Pazar günü sahasında ligden düşen Sivas Belediyespor ile karşılaşacak.