İnegöl’de 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, İnegöl Belediyesi’nin ramazan ayının manevi iklimine uygun program ve etkinlikleriyle dolu dolu yaşandı. 8 ayrı gecede Dünyaca ünlü 8 hafızı İnegöl’e getiren İnegöl Belediyesi, aynı zamanda 8 ayrı mahallede düzenlediği Mahalle Şenlikleriyle çocuklara da renkli bir ramazan ayı yaşattı.

İnegöl Belediyesi, ramazan ayını çeşitli etkinlikler ve programlarla geçirdi. İlçe halkına dolu dolu bir ramazan yaşatan İnegöl Belediyesi teravih programları ve Mahalle Şenlikleriyle eski ramazanları anımsattı.

8 CAMİDE 8 HAFIZ İNEGÖL CEMAATİYLE BULUŞTU

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, 22 Mart Çarşamba akşamı kılınan teravih namazlarıyla başladı. İnegöl Belediyesi de ilk teravih programını Kasımefendi Camisinde gerçekleştirdi. Ayasofya Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu, Kasımefendi Camisinde İnegöllülerle buluştu. 3 Türkiye birinciliği bulunan ve 2009 yılında Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen 10. Uluslararası Kur’an-ı Kerim Yarışmasında Güzel Okuma dalında Dünya Birinciliğini elde eden Hafız Bünyamin Topçuoğlu, yatsı namazı öncesi İnegöl halkıyla buluştu. Kuran-ı Kerim tilavetiyle gönülleri mest eden Topçuoğlu, teravih namazını da kıldırdı. İnegöl Belediyesi ramazan ayı boyunca 8 ayrı gecede teravih programı tertip etti. Hafız Bünyamin Topçuoğlu ile başlayan teravih programları kapsamında; Hafız Osman Bostancı Erenler Camisinde, Hafız Ferruh Muştuer Toki Hz. Ali Camisinde, Hafız Alpcan Çelik Mevlana Camisinde, Hafız Ali Derman Akşemseddin Camisinde, Hafız Ahmet Yüksel Emir Sultan Camisinde, Hafız Metin Çakar Alanyurt Esentepe Camisinde, Kadir Gecesinde ise Hafız Adem Bilgetay OSB camisinde İnegöl halkıyla buluştu. Teravih namazı çıkışlarında da vatandaşlara helva ikramları yapıldı.

MAHALLE ŞENLİKLERİ İLE RAMAZAN COŞKUSU TÜM ŞEHRE YAYILDI

İnegöl Belediyesi hafta sonlarında ise özellikle çocuklara eski ramazan eğlencelerini yaşatmak için Mahalle Şenliği etkinlikleri düzenledi. İftar öncesi kültür sanat otobüsü ve birbirinden güzel etkinliklerle mahallelere konuk olduğu Mahalle Şenliklerinde renkli görüntüler yaşandı. İnegöl Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayında düzenlediği Mahalle Şenlikleri ile çocuklara unutulmaz bir ramazan ayı yaşattı. Karagöz ve Hacivat başta olmak üzere farklı maskotların yer aldığı, eski ramazan eğlenceleri ve yarışmaların yapıldığı Mahale Şenlikleri ile çocuklar ramazan ayının eğlenceleriyle kucaklaştı. İnegöl Belediyesi’nin maskot ve hediyelerle donatılan Kültür Sanat Otobüsü ile ramazan coşkusu tüm şehri sardı. Ramazan boyunca hafta sonları yapılan etkinliklerin ilk haftasında Yeniceköy ve Cerrah Mahallelerine konuk olan İnegöl Belediyesi, daha sonra Baykoca Mahallesi ve Tahtaköprü’deydi. Ardından; Akhisar, Kurşunlu, Huzur Mahallesi ve Alanyurt Yunus Emre Mahallesinde Mahalle Şenliği etkinlikleri gerçekleştirildi.

FAHRETTİN ENİŞ