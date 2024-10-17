Bordo beyazlı ekip, Anagold 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü.



Antrenman öncesi açıklama yapan Teknik Direktör Sinan Yücer, şunları söyledi:

“Zor bir deplasmana gidiyoruz. Erzincan ligin iyi takımlarından bir tanesi. Özellikle disiplinli oynayan, iyi mücadele eden, fiziksel olarak iyi bir takım. İyi mücadele etmemiz, disiplinli oynamamız gereken bir maç.

İyi hazırlanıyoruz. İnşallah oradan iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. İsmail ile Uğur’un sakatlıkları bitti. Geçen haftada onlara süre verdim. İkisi de sakatlıklarını atlattılar. Şuanda eksik bir oyuncumuz yok. Geçen hafta berabere biten maça gerçekten çok üzüldük.

Oyun olarak aslında istediğimiz oyunu ortaya koyduk. Pozisyonlara da girdik. Rakibe çokta pozisyon vermedik. Kazansaydık ligde 8. olacaktık. Oda bizim için iyi bir yer olacaktı. İnşallah Erzincan maçında iyi bir sonuçla yukarılara doğru tırmanmak istiyoruz.”