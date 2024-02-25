TFF 2. Lig kırmızı gurupta İnegölspor, sahasında ağırladığı Denizlispor'u 4-0 yeniyor.
Hakemler: Semih Kurt, Cankut Gönenç, Tuncay Ercan
İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç, Nadir Çiftçi, Furkan Özyapı, Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Ahmet Hakan Şahin, Orhan Aktaş, Uğur Utlu, Ferhat Görgülü, Ömer Gür
Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Emre Yıldırım, Muhammet Özkal, Emirhan Kaşcıoğlu(Dk 46 Deniz kodal) Mehmet Eren Sıngın, Samet Emre Gündüz, Bekir Turaç Böke, Oktay Kısaoğlu, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Mustafa Kaçan(Dk 46 Alaattin Öner)
Sarı kartlar:Mehmet Eren Sıngın(Denizlispor)
Kırmızı kart:
Goller: Furkan Özyapı(3), Ahmet Hakan Şahin (İnegölspor)
Maçtan dakikalar
2'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında yaşanan karambolde Furkan'ın vuruşu ağlarla buluştu.1-0
19'ncu dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına giren Furkan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
53'ncü dakikada İnegölspor köşe vuruşu kazandı. Orhan'ın ceza sahasına ortaladığı topa dokunan Ahmet Hakan Şahin farkı 3'e çıkardı. 3-0
56'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına giren Nadir'in pasında topla buluşan Furkan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 4-0v