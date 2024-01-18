İnegölspor, Uşak Spor’dan eski İnegölspor oyuncusu forvet Ahmet Hakan Şahin ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Saim Metinbaş, şunları söyledi:

“Devre arası transfer çalışmaları kapsamında kulübümüzün altyapısından yetişip A takıma yükselen ve burada gösterdiği üstün başarı neticesinde Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor’a transfer olan forvet Ahmet Hakan Şahin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Ahmet kardeşimize yuvana tekrar hoş geldin diyoruz. Biz kendisine güveniyoruz. İnşallah eskiden olduğu gibi yine kulübümüze atacağı gollerle ciddi katılar sağlayacaktır.”

Ahmet Hakan Şahin ise İnegölspor’a döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, “İnegölspor’un benim hayatımda yeri oldukça büyük. Tekrar yuvama döndüğüm için mutluyum. İnşallah atacağım gollerle takımıma katkı sağlayacağım. Bana güvenerek transferimi gerçekleştiren başta kulüp başkanımız Osman Sevim olmak üzere tüm yönetim kurulu üyesi ağabeylerime teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: İBRAHİM USLU Muhabir: İBRAHİM USLU