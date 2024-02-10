TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor, Pazar günü Somaspor’u ağırlayacak. Oynadığı son üç maçta istediği sonuçları bir türlü alamayan temsilcimiz, Somaspor’dan alacağı 3 puanla zirveye doğru çıkmayı planlıyor. İşte maçın detayları…

Bugüne kadar oynadığı 22 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan İnegölspor, topladığı 10 puanla ligde 10. sırada yer alıyor. Play-off potasından sadece 12 puan uzakta olan temsilcimiz alacağı galibiyetle puan farkını azaltmanın peşinde. İlk yarı Soma’da oynanan maçta İnegölspor 3-3 berabere kalmıştı.

Somaspor ise, şu ana kadar oynadığı 23 karşılaşmadan 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak topladığı 36 puanla ligde 8’nci sırada yer alıyor.

İnegöl ilçe stadından oynanacak mücadele saat 14.00’de başlayacak.

Bordo beyazlı ekibimiz, Pazar günü sahamızda ağırlayacağımız Somaspor maçının hazırlıklarını kulüp tesislerimizde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Antrenman sonrası açıklama yapan Teknik Direktör Bahaddin Güneş, şunları söyledi:

“Soma takımının da inişli çıkışlı bir grafiği var. Fenada bir takım değil. İyi bir maç oynayacağız. 1 maç eksiğimiz olduğunu düşünürsek Play-Off hattı ile puan farkımız çok az ama düşme potası ile de puan farkımız az. Tam ortada bulunuyoruz. Soma maçından alacağımız 3 puan ile üstümüzde olan rakibimiz ile puan farkını kapatmış olacağız. Her zaman olduğu gibi sahaya galip gelmek için çıkacağız. Kastamonu, Erzincan, Iğdır gibi güçlü rakiplerle oynadık ve iyi puanlar topladık.”

Kaynak: İBRAHİM USLU