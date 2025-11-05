

Bursa bölgesinde yağışlar sonrası ormanlık alanlarda oluşan mantarları toplamak için bir çok vatandaş ormanlık alanlara akın etti. Bursa’da Büyükorhan ilçesinde ormanlık alana mantar toplamak için çıkan Mustafa Çol, ağaçlarda vahşi hayvanlar tarafından bırakılan izleri görünce şaşkınlık yaşadı. Çektiği video ile ormanlık alanlarda mantar toplayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.



Doğa Köşesi adlı sosyal medya hesabında videoyu paylaşan Mustafa Çol şu ifadeleri kullandı;

“Mantarcı Dostlarım Dikkat! Bursa’nın birçok ormanında ayı tehlikesi var!

Başta Uludağ ormanları olmak üzere, Misi Köyü, Dağyenice, Katırlı, Orhaneli ve Büyükorhan ormanlarından ayı görülme haberleri gelmeye devam ediyor.

Özellikle Büyükorhan ormanlarında bugüne kadar hiç görülmeyen ayılar, köy nüfusunun ve sürü hayvancılığının azalmasıyla birlikte artık köy ormanlarına kadar inmeye başladı.”