İnegölspor U19 ekibi haftanın ilk maçında sanayi sentetik çim sahasında Balıkesirspor’u ağırladı. 11. Dakikada Mehmet Arda Akdeniz ve 29. Dakikada Mücahit Tokul’un golleri ile 2-0 öne geçen ekibimiz 47 ve 81. Dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle maçtan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.Yine aynı sahada Balıkesirspor’u ağırlayan U17 Ekibimiz ise 11. dakikada kalesinde gördüğü gol ile 1-0 geriye düştü. 43. Dakikada Oğuz Şakacı’nın golü ile beraberliği yakalayan ekibimiz soyunma odasına 1-1’lik skorla ile girdi. 56. Dakikada 2-1 geriye düşen ekibimiz 70. Dakikada Enes Doğan’ın golü ile sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. İnegölspor ekipleri ilk hafta Kafkasspor ile oynadıkları müsabakalardan da beraberliklerle ayrılmıştı.



Maçların ardından değerlendirme açıklaması yapan Altyapı Antrenörlerimiz şunları söyledi:

U19 Teknik Sorumlumuz Caner Taban, “Sezonun 2. Maçında evimizde Balikesirspor'u konuk ettik. Oyunun genelinde topa sahip olan taraf rakibimizdi. 2. Bölgede kazandığımız topları olumlu kullanarak ilk yarıyı 2-0 önde kapattık. Soyunma odasında 2. yarının ilk 15 dakikasına dikkat çektiysek te maalesef o direnci ortaya koyamadık ve devrenin hemen başında gol yedik. Oyunun devamında skoru koruma düşüncesi kendi oyunumuzu oynamamız engelledi. Buna rağmen goller bulabilecek pozisyonlar yakaladık. Bireysel bir hata sonucu 2. Golü yedik ve avantajımızı koruyamadık. Bu golle maçtan berabere ayrılmış olduk.”

U17 Teknik Sorumlumuz Murat Yakşi, “Oyuna istediğimiz gibi başlayamadık. Maç genelinde hücum ve savunmada doğru oyunu oynamayı başaramadık. Fakat rakibe oyun üstünlüğünü de vermedik. Her iki takımında hatalarının olduğu bir oyun oldu. Bunun neticesinde de maç iki devrede karşılıklı atılan gollerle 2-2 berabere sonuçlandı. Bu anlamda takımımızda eksik gördüğümüz yanlarını geliştirebilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Oyunda iki kere geriye düşüp maçı kaybetmemek adına üst düzey mücadelesini sahaya yansıtan, gayretli oynayan futbolcularımı tebrik ederim.”

Gençlik Gelişim Program Teknik Sorumlusu Özgür Şahin, “Akademi lig müsabakalarına bu hafta itibari il ikinci haftasını geride bırakmış bulunuyoruz. Balıkesirspor geçen yıl tüm gruplarında elit lig de yer alan bir ekip.Zor maçları oynama kültürleri var.Oyun planlarını sahada uygulamaya çalışıyorlar.Bizim adımıza bu tip rakipler ile oynamak yenmek veya yenilmekten daha fazla şeyler ifade ediyor.Her iki müsabakada da çok olumlu kazanımlar elde ettiğimizi söyleyebilirim. Oyuncularımı ve antrenör arkadaşlarımı fair play çerçevesinde kaldıkları için tebrik ediyorum.”