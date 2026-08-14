Fenerbahçe'nin yeni transferi Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku için imza töreni gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Belçikalı forvet Romelu Lukaku için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde imza töreni düzenlendi. Törene Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Cihan Kamer, Oğuz Çetin ve Romelu Lukaku'nun konuşmalarının ardından resmi sözleşmeye imza atıldı.

Cihan Kamer: 'Lukaku, Fenerbahçe formasını giymek için çok istekli'

İmza töreninde ilk konuşmayı gerçekleştiren Cihan Kamer, 'Yine bir Aziz Yıldırım klasiği gerçekleşiyor. Dünya starlarını Fenerbahçe'ye kazandıran başkanımıza Lukaku için de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Lukaku ile 15-20 gündür ağabey kardeş gibi devamlı görüştük, süreci beraber yönettik. Buna katkı gösteren Hasan Çetinkaya'ya da çok teşekkür ediyorum. Lukaku'nun babasının Gençlerbirliği'nde oynadığı süreçten ilişkisi vardı. Bu transferin gerçekleşmesinde bize inanılmaz bir destek verdi. Göreve başladığımızdan beri başkanın futbol aklı olarak Oğuz hocamızın liderliğinde başlattığı süreç doğrultusunda hangi futbolcuları almamız gerektiğiyle ilgili önümüze en iyi 2-3 alternatifler konuldu. Biz de bu alternatiflerin en iyilerini kulübümüze kazandırmak üzere harekete geçtik. Lukaku ile transfere son noktamızı koymuş bulunuyoruz. Başkanın söylediği gibi gerekirse U23 oyunculardan da takviye yapabiliriz. Lukaku çok arzu ve istekle Fenerbahçe formasını giymek için her türlü fedakarlığı gösterdi, bunun için kendisine teşekkürler. Fenerbahçe forması giymeyi hak edecek kalitede olmasına ve Fenerbahçe formasını giyme isteğine bu süreçte çok dikkat ettik. 2-3 kere kontrol yaptırmadan bir oyuncunun transferini gerçekleştirmem. Lukaku, Belçika'da bütün sağlık kontrollerinden geçirilmiş arkasında Türkiye'ye geldiği gece tekrar kontrollerden geçirilmiş ve sapasağlam, Fenerbahçe'ye hizmet verecek noktada olduğu görülmüştür. Tabii ki her futbolcunun sakatlanma riski vardır. Lukaku'nun da sakatlanma ihtimali her futbolcu kadardır. Dolayısıyla bu spekülasyonlara da son vermek istiyorum' diye konuştu.

Oğuz Çetin: 'Lukaku çok ciddi karakter ortaya koydu'

Lukaku'nun en kısa zamanda hazır hale gelmesiyle ilgili planlamaların yapıldığını söyleyen Oğuz Çetin, 'Romelu Lukaku, koca kalpli adam, camiamıza hoş geldi. Fenerbahçe, Aziz başkanın liderliğinde bir takım oluşturdu. Bugün o takımın içinde çok değerli yöneticilerimiz var. Gerçekten bu takımdaşlık ruhu, birlik beraberlik, sorumluluk duygusu, tüm bunlar başarıya giden yolda en büyük sebeptir. Cihan beye ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Sanki bir futbol takımı gibi bir ekip olduk. Çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Biz de teknik tarafta bu güçle yürüme şansı elde edebiliyoruz. Geçen seneden bu yana baktığımızda aslında ne kadar iyi bir takıma sahip olduğumuzu hatırladık. Çok değerli oyuncularımız var. Ancak büyük hedefe giden yolda takviyeler gerekiyordu. Başkanımızın vizyonuyla, takımdaşlık ruhu içinde transferlerimizi gerçekleştirdik. İsmail hoca ile 1988'den beri takım arkadaşlığı yapıp yıllarımı beraber geçirdik. Son 2 aydır onu daha derinden tanıdıkça ne kadar donanımlı olduğunu, kendini ne kadar güncellediğini, bir takımın idaresinin nasıl yapılması gerektiğinin örneklerini her gün kendisiyle yaşıyorum. Bunun da mutluluğunu yaşıyorum. Her bir oyuncuya 4 açıdan yaklaşıyoruz; fiziksel, teknik, taktik ve mental olarak... Dünya yıldızı bir oyuncu anca bu kadar güçlü olabilir. Mental olarak da gerçekten bu kadar mı kararlı olur bir insan? Bu deneyimli oyuncumuz, çok ciddi karakter ortaya koydu. Takımımıza da büyük bir katkı sağlayacağını biliyorum. Özellikle yaşadığı son süreçteki zorlu süreci hem bireysel hem de milli takım ve takımlarında en iyi şekillerde geçirmeye çalıştığı bir süreç yaşadı. Biz Fenerbahçe'yiz ilk günden itibaren bütün ölçümlerini yaptık. Sezona yeni başlıyor gibi ilk günden onu fiziksel olarak en hazır hale getirene kadar tüm hazırlıklar yapıldı. Onu fiziksel olarak dayanıklılığını artırmak, kondisyonunu yükseltmek, takıma adaptasyonunu hızlıca gerçekleştirmek üzere ciddi bir program hazırladık. 4-6 hafta kadar süre içerisinde hazır hale geleceğini düşünüyoruz. Hem onu koruyarak hem de takımla maçlara çıkması şeklinde tüm hazırlıklar tamam. Dün idmanlara başladı, yarın çift idmanlara başlıyor. En kısa sürede o da takımdaki yerini alacaktır. Böylesi bir transfer için tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Romelu Lukaku: 'Burada olmayı uzun süredir istiyordum'

Başkan Aziz Yıldırım'a yöneticilere ve teknik ekibe teşekkür ederek sözlerine başlayan Lukaku ise, 'Bu süreçte bana çok büyük güven gördüm ve bunu fazlasıyla hissettim. Burada olmaktan çok mutluyum. Benim için çok büyük gurur. Burada olmayı çok istiyordum. Yaklaşık 1 aydır bu anı bekliyordum. Türkiye benim için 2. ev, bunu da söylemek istiyorum. 30 yaşımdan sonra ben de Türkiye'ye geldim. Babam seneler önce burada profesyonel futbol oynamıştı. Aklımda kalan anekdotlar var. Dolayısıyla burada olmaktan çok mutluyum. Ama önemli olan Fenerbahçe'nin menfaatleri. Konuya bu açıdan bakıyorum. Fenerbahçe'nin kazanması en önemlisi. Her antrenmanda sıkı bir şekilde çalışacağız. Oynayacağımız futbolla taraftarlarımızı gururlandırmak istiyoruz. Dün takımla beraberdim. Takım arkadaşlarımla da tanıştım. Burada tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe için bu mücadeleyi göstereceğiz. Benim için yeni bir rekabet ortamı ve ben de en kısa sürede adapte olup en iyi performansımı ortaya koyacağım. Hocamız ve teknik ekibe de teşekkürler, harika bir ekiple çalışacağım. Umuyorum ki yakın zamanda sizlerle Türkçe de konuşmak istiyorum. En kısa zamanda taraftarlarımızla stadımızda buluşmayı dört gözle bekliyorum' dedi.

Toplu fotoğraf çekiminin sonrasında da tören sona erdi.