İnegölspor’umuz, 2.Lig ekiplerinden TECO Karacabey Belediye Spor’dan Stoper mevki oyuncusu Kadir Turhan ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

İnegölspor Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Asbaşkan ve Altyapı Genel Koordinatörü Hasan Yetim, şunları söyledi:

“Hayırlısıyla yeni sezon için transfer çalışmalarımıza başladık. Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda takımıza katkı sağlayacağına inandığımız birçok oyun ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu manada geçen sezon 2.Lig ekiplerinden Karacabey Belediye Spor’da başarılı bir sezon geçiren stoper mevki oyuncusu Kadir Turhan ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”dedi.



Kadir Turhan ise İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “Hedeflerim var. Hedeflerimi gerçekleştirebileceğim bir camiaya geldiğim için mutluyum. İnegölspor’un başarılı olması adına elimden gelen gayreti göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Anlaşmamız hayırlı uğurlu olsun.”ifadelerini kullandı.

İbrahim Uslu