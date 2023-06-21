Bilindiği üzere, olay dün İnegöl Belediyesinde meydana gelmişti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahsın annesinin, evin penceresinden sokağa saksı fırlattığı iddia edilmiş, şikayet üzerine zabıta ekipleri de binaya giderek anneye uyarı da bulunmuştu. Bunun üzerine konuyu haber alan oğlu ise, belediyeye giderek personellere hakaretler etmeye başladı. Öfkeli şahıs o sırada personele saldırdı. Personeller de kendilerini korumak için müdahale ettiler.

Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldılar. Polisin geldiği esnada çıldıran gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler de şahsın polislere mukavemette bulunarak ‘Beni vurun’ diye bağırdığı görülüyor. Bu esnada polis ekiplerinin sağ duyulu görüntüleri ise büyük takdir topladı.

Şahıs daha sonra emniyete götürülerek ifadesi alındı.

Belediye personelleri de şahıstan şikayetçi oldular.