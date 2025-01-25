Maçın ilk yarısında İnegölspor, 19’ncu dakikada Fatih Aktay’ın golü ile öne geçti. 14 dakika sonra ev sahibi Sarıyer, Taha Batuhan Yayıkcı’nın ayağından bulduğu golle maça eşitlik getirdi. Beraberlik golünün ardından kalemizde baskı kuran ev sahibi ekip, 41’nci dakika da Onur Eriş’in ayağından bulduğu golle maçı 2-1’e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarı da baskısını artıran ev sahibi ekip, 48’nci dakika da Hakan Yavuz’un golüyle skoru 3-1’e getirdi. Sarıyer’in golünün ardından 2 dakika sonra Sadık Arda Yılmaztürk’ün ayağında golü bulan temsilcimiz İnegölspor, skoru 3-2 yaptı.

Maça ağırlığını koyan Sarıyer ekibi, 62 ve 75’nci dakikalarda Sertaç Çam’ın golleriyle skoru 5-2’ye getirdi. 90+2’de Erdem Çetinkaya’nın attığı golle Sarıyer maçı 6-2 kazandı.