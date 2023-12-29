İnegölspor’umuz, Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor’dan forvet Muhammet Berkay Tekke ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza töreninde konuşan Asbaşkanımız Hasan Yetim, şunları söyledi:

“Devre arası transfer çalışmalarımıza hayırlısıyla başladık. Bugün İstanbulspor’dan 1.86 boyundaki forvet mevki oyuncusu Muhammet Berkay Tekke ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Muhammet kardeşimiz gelecek vaat eden genç bir yetenek. Kulübümüze ciddi katkılar sağlayacağını düşündüğümüz Muhammet kardeşimiz İnşallah babası Fatih Tekke gibi ülke futbolumuza ciddi katılar sağlar. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Hocamızın raporları doğrultusunda eksik gördüğümüz bölgelere inşallah transferleri yapacağız.”

Muhammet Berkay Tekke ise İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “ Hedeflerim var. İnşallah hedeflerime ulaşmak adına önce İnegölspor’a faydalı olmak istiyorum. Atacağım gollerle İnegölspor’u hak ettiği yerlere taşıdıktan sonra daha güçlü bir şekilde üst liglere transfer ve ülke futbolumuza uzun yıllar hizmet etmek istiyorum.”ifadelerini kullandı.