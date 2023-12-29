Atom çağı, 16 Temmuz 1945’te ABD’nin, New Mexico çölünde tamamen yeni bir silah türünü denemesi ile başladı. Tenis topu büyüklüğünde plütonyum küreden üretilen Trinity bombası, 20.000 ton TNT’ye eşdeğer bir patlama üretti.

Altmış yıl sonra, on binlerce ton plütonyum ve zenginleştirilmiş uranyum üretildi. Dünya çapında var olduğu bilinen nükleer silah sayısı 27.000’dir. Bilinirde dokuz ülke nükleer silahlara sahipken, diğer 40 ülke de bunları yapmak için malzeme ve teknolojiye erişebiliyor.

Ancak nükleer teknoloji barışçıl yollar için de kullanıldı. İngiltere’de 1956’da açılan ulusal bir şebekeye elektrik sağlayan ilk nükleer reaktörün ardından şu anda, 32 ülkede 442 reaktör, dünya elektriğinin %16’sını üretiyor.

Nükleer enerji, ucuz enerji kaynağı olarak savunuldu. Ama bu 20 teknoloji aynı zamanda yüksek profilli reaktör kazaları, radyoaktif atıkların bertarafı sorunları, daha verimli exlectricity kaynakları ve nükleer silahların çoğalması ile karanlık bir dönemi de başlattı. Bununla birlikte, küresel ısınmaya dair artan kanıtlar, bazı aktivistlerin nükleer enerjinin sera gazı yaymadan enerji üretmenin tek yolu olduğunu iddia etmelerine yol açmıştı.

Atom Çağı’nın İlk Adımları: Atomları Bölme

Albert Einstein ünlü denklemi E=mc2 aracılığıyla, kütlenin muazzam enerji minik miktarlarının eşdeğer olduğunu belirledi ve atom çekirdeğini parçalayarak içindeki gücü açığa çıkarmak yolundaki ilk adımları attı. 1938’de Alman Otto Hahn ve Fritz Strassman, doğası gereği kararsız uranyum atomlarını nötronlarla bombardıman ederek ayırdılar. Ertesi yıl, Lise Meitner ve Otto Frisch, atom çekirdeklerinin yan ürünler olarak nötronlar ve enerji ile daha hafif elementlerin çekirdeklerini oluşturmak için bölündüğü nükleer fisyon sürecini aydınlattılar.

1942 yılında ABD, İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan bombaları geliştiren çok gizli Manhattan Projesi’ne girişti Bu süreç Atom çağı başlangıcı olarak kabul edilir. Bunlar, nükleer silahların savaşta kullanıldığı tek zamanlardır, ancak bu bombaların kullanımından önce yaklaşık 2000 tanesini test ettikleri bildiriliyor. Manhattan projesi 2 milyar dolara mal oldu ve sekizi Nobel ödüllü fizikçilerden oluşan 175.000 kişinin çalışmasını içeriyordu. Atom çağını başlatan bilim adamları arasında Robert Oppenheimer, Enrico Fermi, Richard Feynman, Niels Bohr ve Leo Szilard da yer alıyor.

Uranyum, doğada eser miktarda bulunan en ağır elementtir ve doğal cevherler iki izotop içerir: U-238 ve U-235. Ancak yalnızca cevherlerin sadece %0,7’sini oluşturan U-235 bölünebilirdir. Dolayısıyla, U-238’i yok etmek için uranyum “zenginleştirilmelidir”. Yüksek oranda zenginleştirilmiş silah sınıfı uranyum %90’a kadar U-235 olabilir.

Uranyum, Nötronlarla bombardımana tutulduğunda, U-235 atomları onları emer ve kararsız hale gelir. Diğer elementlerin ve nötronların iki küçük çekirdeğini oluşturmak için ayrılırlar. Kütlenin bir kısmı gama radyasyonu ve ısı şeklinde enerjiye dönüştürülür. Fisyonu tetiklemek için yalnızca bir nötron gerektiğinden ve iki veya üç tanesi serbest bırakıldığından, zincirleme reaksiyon meydana gelebilir. Bu reaksiyon, bir atom bombasında kontrol edilmez, ancak bir nükleer reaktörde sıkı bir şekilde kontrol edilir.

Atom Çağı Gelişimi ve Hiroşimaya İlk Bomba

Hiroşima bombası, süper büyük bir kütle elde etmek için sıkıştırılan zenginleştirilmiş uranyumdan yapıldı. Nagazaki bombası da bölünebilen plütonyumdan yapıldı. Plütonyum, uranyum 238’in ışınlanması yoluyla bir nükleer reaktörün kullanılmış yakıtında üretilir.

1945’in ardından ABD, büyük ölçüde yıkıcı hidrojen bombaları geliştirdi. Bazıları milyonlarca ton TNT’ye eşdeğerdir ve nükleer füzyon yoluyla büyük miktarlarda enerji üretir. Nükleer füzyonda, atom çekirdeği daha ağır elementler oluşturmak için birleşir. Hidrojen bombaları, ağır hidrojen izotoplarının kaynaşması için gereken muazzam sıcaklıkları oluşturmak için küçük fisyon patlamaları kullanır.

Nükleer silah teknolojisi, kıtalararası füzeler, devasa fisyon silahları, bunker kırıcılar, mini nükleer silahlar, gama ışını silahları, nükleer kara mayınları ve nükleer savunma füzeleri gibi birçok askeri kullanım için uyarlanmıştır.

ABD, Japonya’yı bombalayarak dünya çapında bir silahlanma yarışı ve Sovyetler Birliği ile Soğuk Savaş başlattı. Sovyetler 1949’da kendi bombalarını geliştirdi ve denedi. Bu başarıyı 1952’de İngiltere, 1960’ta Fransa, 1964’te Çin ve son olarak 1998’de Hindistan ve Pakistan izledi ve atom çağı tam anlamıyla dünyaya yayıldı.

Bu ülkeler dışında İsrail’in de nükleer silaha sahip olduğu düşünülüyor. Kuzey Kore de 2005’te nükleer silahlara sahip olduğunu açıkladı. Irak ve Libya geçmişte bunları geliştirmeye çalıştı ve İran gizli bir nükleer silah programına sahip olmakla suçlandı.

Köklü Çoğalma

Dokuz ülke nükleer silahlara sahipken, 187 ülke bunları üretmeme sözü verdi. İsviçre, Brezilya, Arjantin, Kanada ve Güney Afrika gibi yirmi ülkenin bir zamanlar programları vardı; ancak 1968 Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Antlaşma’nın (NPT) imzacıları olarak, üretim çalışmalarını rafa kaldırdılar.

NPT, atom silahlarının yayılmasını sınırlamayı ve beş orijinal nükleer silah devletini barışçıl yollarla nükleer teknoloji ve malzemeleri paylaşmaya bağlamayı amaçladı. Esas olarak ABD ve Rusya’nın silahsızlandırılması yoluyla, antlaşma 1986’dan beri 38.000 savaş başlığının hizmetten çıkarılmasını sağladı.

Bununla birlikte, anlaşma 2005 yılında baskı altına alındı. Nükleer silahlı devletler, cephaneliklerini azaltmamak ve mini nükleer silahlar gibi yeni silahlar düşünmekle suçlandı. İran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmak için Avrupa ile bir anlaşmaya vardı, ancak bu anlaşmadan vazgeçti.

1996 Kapsamlı Nükleer Test Yasağı Anlaşması, test patlamalarını sınırlama ve nükleer silahlanmayı yavaşlatma girişimidir, ancak ABD senatosu 1999’da bunu onaylamayı reddetti.

Sovyetler Birliği’nin geniş ve kötü korunan nükleer cephaneliğinin kalıntılarını kontrol etmek de bir başka büyük zorluktur. G8, büyük nükleer stokların korunmasına yardımcı olmak için defalarca milyarlarca dolar taahhüt etti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, nükleer malzeme ve teknolojide kaçakçılığı ve karaborsayı takip etmek için mücadele ediyor ve teröristlerin atom bombası teknolojisini ele geçirme korkusunu sık sık dile getiriliyor. Pakistanlı bir nükleer bilim insanının Libya, Kuzey Kore ve Pakistan’a nükleer teknoloji sattığını itiraf ettiği 2004 yılında malzeme ve bilgi satışı iflaşanmıştı.

Atom Çağı Geri Dönebilir Mi?

Bununla birlikte birkaç kaza, halkın nükleer enerjiye olan güvenini zedeledi. ABD’nin en kötü nükleer kazası 1979’da Pennsylvania’daki Three Mile Adası’nda bir soğutma sistemi arızalandığında meydana geldi. Reaktör çöktü ve çevreye radyoaktif gaz saldı. Artık diğer yaşlanan ABD reaktörlerinde de güvenlik konusunda endişeler var.

Dünyanın en yıkıcı nükleer kazası 1986’da Ukrayna’daki Çernobil’de meydana geldi. Yanlış yönlendirilmiş güvenlik testinde kontrol çubukları reaktörden çekilerek erimeye ve büyük patlamalara neden oldu. Salınan radyasyon 30 kişiyi doğrudan öldürdü ve Kuzey Avrupa ile Türkiye’ye yayıldı.

Kaza, tiroid kanserleri ve lösemi, doğum kusurları, bebek ölümleri ve radyasyonun göllere ve ormanlara bulaşması gibi durumlara yol açtı. Çernobil’deki diğer üç reaktör 1988’de yeniden çalışmaya başladı, ancak sonuncusu, Batılı ülkelerin sonunda Ukrayna’ya kapatması için ödeme yaptıktan sonra nihayet 2000’de kapandı. Doğu Avrupa’daki benzer teknolojiyi kullanan reaktörler de aynı derecede tehlikeli olarak görülüyor.

1999’da Japonya’nın Tokaimura uranyum işleme tesisinde 70 kişi, bir çökeltme tankına güvenli miktarda uranyum ekledikten sonra 70 kişi radyasyona maruz kaldı. Bu, kontrolsüz bir zincirleme reaksiyonu tetikledi. Windscale, Sellafield, Mayak, Monju, Tsuruga ve Mihama gibi tesislerde birçok başka tehlikeli veya ölümcül kaza meydana geldi.

Binlerce yıldır tehlikeli olmaya devam eden radyoaktif nükleer atık, endüstrinin bir başka ciddi dezavantajıdır. Hükümetler onu yeniden işleyerek elden çıkarmayı düşünmüşlerdir. Tıpkı ABD’deki Nevada’nın Yucca Dağı’nda olduğu gibi yerin altına gömmek; yakmak; diğer ülkelere göndermek; dev lazerlerle vurarak; cam bloklar içine koymak gibi.

Ancak potansiyel depoların, gizli imha alanlarının ve atıkların taşınmasının riskleri hakkında endişeler artmıştır. Hizmet dışı bırakılmış nükleer sahaların temizlenmesi de pahalı ve zordur.

Yine de atom çağı geri dönüşü tetikleyebilecek bir avantajı da sahip: sera gazı emisyonlarının olmaması. Bazı aktivistler günümüzde bunu küresel ısınmayla bağlantılı emisyonları azaltmanın iyi bir yolu olarak görüyor.