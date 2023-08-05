Bu sezon iddialı bir şekilde lige hazırlanan temsilcimiz İnegölspor’da kombinelerde sona yaklaşıldı.Bu sene tribün yapısında değişikliğe giden temsilcimiz İnegölspor kombine sahipleri için tribünlerde bir dizi değişiklik gerçekleştiriyor.Özel koltukların olacağı ikramların olacağı ve 50 bin TL ile satışa çıkartılan Pera tribününde bulunan şuana kadar %75’i satıldı.225 kombinenin 5 bin TL’den satışa çıkartılan Sanko tribününde şuana kadar %40’i satıldı.Resmi protokol listesinin dışında, protokol alanının içinde bulunan 58 koltuk içinde kombine kart satışları başladı.Önümüzdeki günlerde kombinelerin tamamen tükenmesi bekleniyor.

Haber merkezi