Türkiye en sıcak günlerini yaşarken vatandaşlar serinlemek için dondurmaya talep gösteriyor. Dondurmacılar da, insan sağlığını tehdit eden ucuz dondurmalarda süt yerine süt tozu; meyve yerine de tatlandırıcı ve renklendiriciler kullanıldığını belirterek uyarıda bulundu.

Dünyada üst üste sıcaklık rekorları kırılırken, Türkiye’de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte sıcaklık gölgede 37 derece olarak ölçülürken, park ve bahçelerdeki termometreler 44 ila 47 derece arasında gösteriyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da serinlemek için dondurmaya yoğun talep gösteriyor. Ancak ucuz ve kalitesiz dondurmada süt yerine kullanılan süt tozu ile meyve yerine kullanılan tatlandırıcı ve renklendiriciler vatandaşların sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Hatta bazı dondurma üreticilerinin süt yerine süt tozu dahi kullanmayıp dondurmayı direkt su ile yaptığı ileri sürülüyor. Ayrıca fıstıklı dondurma yapılırken ise bazı üreticiler Antep fıstığı yerine bezelye, yeşile boyanmış yer fıstığı gibi ürünler kullanıyor.

Gerçek dondurmacılar ise ham madde, işçilik ve kira gibi giderleri katınca 1 top dondurmanın en az 18-20 TL’den satılması gerektiğini, topu 2-3 liraya satılan dondurmalardan vatandaşların uzak durması gerektiğini söyledi.

“HAZIR DONDURMALARI DA ÖNERMİYORUZ”

Dondurmacılık yapan Mustafa Polat, “Bazı kişiler hilelere başvuruyor. Vatandaşlarımız da burada dikkat etmeli. Dondurmada süt yerine süt tozu kullanan kişilerden dondurma almamalılar. Gerçek meyvenin yerine renklendirici ve tatlandırıcı kullanıyorlar. Bunun yerine vatandaşlar güvendikleri, bildikleri yerlerden dondurma almalılar. Hazır dondurmaları da önermiyoruz” dedi.

“BAZI YERLERDE DONDURMANIN TOPU 3-5 LİRA”

Dondurma yaparken tamamen sudan üretim yapan kişilerinde olduğuna da dikkat çeken Polat, “1 kilogram dondurma 250 TL’den aşağı olmamalı. Ancak bazı yerlerde dondurmanın topu 3-5 liraya satılıyor. Orada mutlaka bir hile vardır. Fıstıklı dondurmada bezelye, meyveli dondurmada tatlandırıcı kullanıyorlar. Bazı kişiler süt yerine süt tozu kullanıyor ancak bazıları süt tozu dahi kullanmayıp su ile dondurmayı yapıyor. Bu ciddi anlamda insan sağlığını tehdit ediyor. Vatandaşlarımız sıcak günlerde serinleyim derken sağlığından olmasın” ifadelerini kullandı.

Dondurma yemeye gelenlerden Zehra Güzel ise, “Bazı yerlerde süt yerine süt tozu kullanıldığını biliyorum. Geçtiğimiz günlerde dışarıda dondurma almak istedim topuna 3 TL dedi, ben de oraya güvenip dondurma almadım. Herkes buna dikkat etmeli” diye konuştu.