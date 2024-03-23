Devre arasında yaptığı transferle güçlenen İnegölspor, ligin 2. yarısında beklediği puanlara ulaşamayınca Play-off potasından iyice uzaklaştı. Sahasında Denizlispor’u 4-0 yenerek moral bulan İnegölspor, akabinde Sarıyer’le deplasmanda 0-0 berabere kalarak 1 puan aldı. Sahasında ağırladığı Düzcespor’a beklenmedik bir şekilde 3-1 yenilen İnegölspor, Aksaray deplasmanından 3-0 yenilgiyle döndü. Akabinde son hafta ligin iddialı takımlarından İskenderunspor’u sahasında 1-0 yenen İnegölspor, Uşak’a moralle gidiyor.

Şu ana kadar oynadığı 29 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan bordo beyazlı ekip topladığı 40 puanla ligde 8. sırada yer alıyor. İlk yarıda İnegölspor sahasında oynadığı maçta Uşakspor’u 2-0 yenmişti.

Ligde oynadığı 29 karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraberlik ve 26 mağlubiyet alan Uşakspor, ligden düşmeyi garantiledi.

MAÇ SAATİ BELLİ OLDU

Uşakspor ile İnegölspor arasındaki müsabaka 24 Mart Pazar günü saat 14.00’te Uşak 1 Eylül Stadında oynanacak.