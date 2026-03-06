İspanya'nın Ourense şehrinde gerçekleştirilen VIRTUS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Mehmet Emin Eğilmez, T20 kategorisi 3000 metre koşuda 8:28.44'lük derecesiyle kişisel en iyi performansını gerçekleştirerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, elde edilen başarıyla ilgili, 'VIRTUS Para Atletizm Dünya Salon Şampiyonası'nda ülkemize büyük bir gurur yaşatan özel sporcumuz Mehmet Emin Eğilmez'i ve kıymetli antrenörü Hasan Deniz Kalaycı'yı yürekten tebrik ediyorum. Özel Sporcularımızın azmi ve mücadele ruhu bizlere her zaman gurur yaşatıyor. Şampiyonada mücadele etmeye devam edecek olan tüm özel sporcularımıza da başarılar diliyor, ay-yıldızlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceklerine inanıyorum' ifadelerini kullandı.