Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının ardından gündeme dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile siyah-beyazlı camia ve Türk futbolu için çok önemli bir derbi maçına çıkacaklarının altını çizen Başkan Adalı, 'Beşiktaşımız bu maça gelirken ligde 13 maçlık bir namağlup seri yakalamış durumda. Son 4 resmi maçımızı da kazanarak geliyoruz. Oyuncularımızın formu her geçen gün yükseliyor, taraftarlarımız sahada arzu ettikleri Beşiktaş'ı görmeye başladılar. Yarın da Galatasaray karşısında, büyük taraftarımızın önünde bu olumlu gidişatı devam ettirmek, camiamıza bir derbi zaferi yaşatmak istiyoruz. Birlik ve beraberlik ruhunu yakalamış, taraftarının desteğini arkasına almış, oyununu da her geçen gün geliştiren takımımızın bu maçı kazanacağına yürekten inanıyorum. Oyuncularımız, teknik heyetimiz, taraftarımız, hepimiz bu maça hazırız' ifadelerini kullandı.

'Çaykur Rizespor maçında oyuncularımız tahrik ve provokasyona uğradılar'

Serdal Adalı, Galatasaray derbisine mental olarak ne kadar hazır olduklarını Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'a karşı alınan 4-1'lik galibiyetle gösterdiklerini belirterek, 'Bu maçta oyuncularımız her türlü tahrik ve provokasyona uğradılar, ölçünün kaçtığı sertlikte faullere maruz kaldılar ancak soğukkanlılıklarını korumayı başardılar. Bizi maç öncesi saha dışına, kavgaya, kaosa çekmek isteyenlere en güzel cevabı verdiler. Oyuncularıma bu sağduyulu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Skor 4-1 ve maç neredeyse bitmişken, oyuncularımızı tahrik etme amacı taşıyan rakip futbolcuların kim oldukları da oldukça manidar. Böyle bir maçta tansiyonu yükseltme, olayları saha dışına taşıma niyetinde olanların amacı nedir, az çok tahmin edebiliyoruz. Bu ucuz provokatif eylemleri Rizespor başkanı ve teknik heyetinin takdirine bırakıyorum. Gereğini yapacaklarından hiç şüphem yok' şeklinde konuştu.

'Galatasaray maçındaki hakem yönetiminin takipçisi olacağız'

Derbinin hakemi Ozan Ergün'ün genç ve büyük maç tecrübesi olmayan bir hakem olduğunun da altını çizen siyah-beyazlı kulübün başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

'Galatasaray maçıyla ilgili olarak, üzerinde titizlikle durduğumuz bir başka konu ise maça yapılan hakem ataması. Maçın hakemi Ozan Ergün, kariyerinde büyük maç tecrübesi olmayan, genç bir hakemimiz. Federasyonun genç hakemlere güvenmesini biz de destekliyoruz, biz de Türk futbolundaki hakem sorununu yeni, genç hakemlerin çözeceğine inanıyoruz. Biz her maçı şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş Beşiktaş kulübü olarak, Galatasaray maçındaki hakem yönetiminin de takipçisi olacağız. Geçtiğimiz yıllarda bu uyarıyı yaptığımız hakemler konusunda ne yazık ki haklı çıktık, birçok maçta aleyhimize yanlış kararlar verildiğini gördük. Kaldı ki, bizim aylardır üzerinde durduğumuz konu sahadaki hakem yönetiminden ziyade VAR'da görev yapan hakemlerle ilgiliydi. Bu konuyu da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF İkinci Başkanı Mecnun Odyakmaz'a deklare ettim. Başkan Hacıosmanoğlu da bu konuda oldukça sıkıntılı. Zaten kendisinin de geçmişte 'Hakem hatasını anlayabilirim ama VAR'da yapılan hatayı affetmem' şeklinde demeçleri oldu, konuya bu şekilde yaklaşıyor. VAR uygulamasında yaşanan sıkıntıları ben de biliyorum ve TFF yönetimine bu konuları ilettim, gereğini yapacaklarından da hiç şüphem yok. Bu defa bu uyarılarımızın dikkate alınmasını, hakemin maçın büyüklüğünü kaldırabilmesini ve hak edenin kazandığı bir mücadele olmasını, maçtan sonra hakem değil, takım performanslarının konuşulduğu bir derbi oynanmasını temenni ediyorum. Sahada adalete, eşitliğe, doğru bir hakem yönetimine Türk futbolunun çok ihtiyacı var. Genç kardeşimizin de başarılı olacağından hiç şüphem yok.'

'Oyuncularıma, Sergen Yalçın ve ekibine, taraftarıma güveniyorum'

Beşiktaş'ın, Galatasaray karşısında galip geleceğine inandığını yineleyen Başkan Serdal Adalı, 'Ben takımıma, oyuncularıma, Sergen Yalçın ve ekibine, taraftarıma güveniyorum. Oynadığı her maça favori olarak çıkan, kazanmaktan başka hiçbir düşüncesi olmayan Beşiktaşımızın bu maçı kazanacağına, oyunun her anında sahada gereken reaksiyonu vereceğimize yürekten inanıyorum. Dostça, sportmence geçen bir müsabakanın sonunda futbolun konuşulduğu güzel bir derbi olmasını diliyorum' değerlendirmesinde bulundu.

'TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile dün görüştüm'

Adalı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile en son dün görüştüğünü söyledi. Başkan Adalı, 'Spontane gelişti. Geçmiş olsun ziyaretine gittim. VAR'da olan sıkıntıları da aktardım. Kendilerinin de hassas davrandıklarına eminim. Bu sadece bizim değil, Türk futbolunun sorunu. Gereğini yapacaklarından hiç şüphem yok' dedi.

Serdal Adalı ayrıca Türkiye Kupa'sını kazanıp, Süper Ligi de olabilecek en iyi yerde bitirmek istediklerini aktardı.

'Belirlenmiş özel bir prim yok'

Galatasaray derbisi öncesi belirlenmiş bir galibiyet priminin olmadığına değinen siyah-beyazlıların başkanı, 'Sezon başından itibaren maçtan önce deklare ettiğimiz bir prim yok. Maç bittikten sonra soyunma odasına belirlediğimiz rakamlar var. Bu da her maç gibi olacak. Maçtan sonra hem teknik heyetimizin hocamızın görüşleri doğrultusuna prim vereceğiz. Ama belirlenmiş özel bir rakam yok' açıklamasında bulundu.

Sezon sonunda sona erecek stat isim sponsorluğu konusunda görüşmelerin devam ettiğini hem Tüpraş hem Beko ile önümüzdeki 3 sene daha devam edeceğiz. Henüz finalize noktada değil ama şartlar belli olunca açıklarız' dedi.

'Önemli olan kurmaya çalıştığımız sistem'

Başkan Adalı, kış transfer döneminde bir sistem dahilinde transfer yapmaya çalıştıklarını ve bundan sonraki süreçte de devam ettirmek istediklerini bildiren Adalı, 'Buradaki başarı oyuncuyu almaktan çok belirlemek ve kadro planlamasını yapmak. Bu konuda Sergen hoca ile Serkan Reçber ve ekibini diğer tarafa atmayalım. Güzel bir iş ve kadro planlaması yaptılar. Son 1 hafta içinde çözdük. Ben hem hocaya hem Serkan Reçber'e teşekkür ederim. Burada önemli olan kurmaya çalıştığımız sistem. Biz olalım olmayalım bundan sonra transferlerin bu sistem dahilinde yapılması önemli. Bir çiçekle bahar gelmiyor. Sürdürülebilir şekli gelirse o zaman değerini bulur. Çok iyi bir sistem var ve bu sisteme göre de bu transferleri yaptığımız müddetçe yüzde 80 isabetli transferler yapamaya devam eder Beşiktaş. Tesislerde de bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç var. Sezon sonuna kadar onu da bitirmiş olacağız' şeklinde konuştu.

Dikilitaş ve Bankalar Birliği

Dikilitaş Projesi ve Bankalar Birliği'nden çıkmak konusunda son gelişmeleri de anlatan Adalı, 'Dikilitaş sözleşme imzalanma aşamasına geldi. Müteahhit gerekli taahhütlerini geçtiğimiz iki gün içinde yerine getirdi. Bankalar Birliği'nden çıkma konusu da plan ve program çerçevesinde yürüyor. Pazartesi günü Bankalar Birliği'nden çıkarız istersek ama bunu bir plan dahiline oturtmak istiyoruz. Bir vergi borcumuz da var. Önümüzdeki hafta Maliye Bakanlığı'na gidip bunları görüşeceğiz' diye konuştu.

Serdal Adalı, yaz sezonu transferlerinde de yine genç isimlere yöneleceklerinin altını çizerek, 'Gençleşerek kadroyu tamamlamak istiyoruz. 24 civarında yaş ortalamasına düştük. Bu böyle gidecek. Son sahibi olacağımız oyuncu almak istemiyoruz' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Başkan Adalı, Spartak Moskova'da forma giyen eski futbolcuları Gedson Fernandes ile bir görüşme gerçekleştirmediklerini de vurguladı.

Yabancı kuralı

Serdal Adalı, gelecek sezon değişmesi planlanan yabancı kuralı hakkında ise, 'Geçtiğimiz sezondan itibaren genç tarafı 6 olsun diye ısrarcıyız. Henüz 10+4 kesinleşmedi. Kontenjan kısmı ne kadar fazla olursa Trük futbolunun yararına olur. Bana göre 6 olması en doğru rakam' dedi.

'Hem Türkiye'de hem Avrupa'da iddialı bir takım olacağız'

'Avrupa'da olmayan bir Beşiktaş ben de düşünemiyorum' diyen Adalı, 'Hem Türkiye'de hem Avrupa'da mücadele edecek bir takım var. Yaz sezonun da eksikleri giderdikten sonra hem Türkiye'de hem Avrupa'da iddialı bir takım olacağız' ifadelerini kullandı.