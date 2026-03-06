Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında pazar ve pazartesi günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 8 Mart Pazar ve 9 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Daha önce yarın oynanacak mücadelelerin hakemlerini duyuran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün de pazar ve pazartesi yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemleri açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de 25. haftada programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
16.00 RAMS Başakşehir - Göztepe: Yasin Kol
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Ozan Ergün
8 Mart Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
13.30 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.00 Fenerbahçe - Samsunspor: Oğuzhan Çakır
9 Mart Pazartesi
16.00 Eyüpspor - Kocaelispor: Gürcan Hasova
20.00 Kayserispor - Trabzonspor: Cihan Aydın
20.00 Corendon Alanyaspor - Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses